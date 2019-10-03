Uber запускает приложение для рабочего персонала

Компания Uber запускает новую ветвь приложения для людей, работающих в сфере обслуживания. Об этом передает BBC News.\r\nАмериканская международная компания Uber, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, а также доставки еды, на данный момент тестирует новое приложение, которое позволит работникам сферы обслуживания связываться с работодателями через приложение.\r\nUber Works позволит уборщикам, персоналу баров и работникам сравнивать ставки.\r\nПо словам Убер, работодатели смогут использовать готовый резерв "проверенных и квалифицированных" работников.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ компании отметили, что в приложении будет предоставлена информация о плате, месте и условиях работы. Работники также могут использовать его для отслеживания рабочего времени и перерывов, заявляет фирма.\r\nСвой шаг в корпорации аргументировали тем, что миллионы американцев для устройства на работу используют кадровые агентства, что замедляет и усложняет процесс. Представители Uber заявили, что этот процесс можно сделать более прозрачным и быстрым как для сотрудников, так и для фирм.\r\nОтмечается, что приложение, которое запускается в пятницу, первоначально будет доступно только в Чикаго.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконными услуги сервиса заказа такси Uber.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, компания Uber запустила в тестовом режиме доставку еды с помощью Дронов.