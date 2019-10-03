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03 октября 2019, четверг, 16:13 192
Жизнь 2019-10-03T16:13:51+03:00
Українські Новини
Uber запускает приложение для рабочего персонала

Uber запускает приложение для рабочего персонала

Компания Uber запускает новую ветвь приложения для людей, работающих в сфере обслуживания. Об этом передает BBC News.

Американская международная компания Uber, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, а также доставки еды, на данный момент тестирует новое приложение, которое позволит работникам сферы обслуживания связываться с работодателями через приложение.

Uber Works позволит уборщикам, персоналу баров и работникам сравнивать ставки.

По словам Убер, работодатели смогут использовать готовый резерв "проверенных и квалифицированных" работников.

В компании отметили, что в приложении будет предоставлена информация о плате, месте и условиях работы. Работники также могут использовать его для отслеживания рабочего времени и перерывов, заявляет фирма.

Свой шаг в корпорации аргументировали тем, что миллионы американцев для устройства на работу используют кадровые агентства, что замедляет и усложняет процесс. Представители Uber заявили, что этот процесс можно сделать более прозрачным и быстрым как для сотрудников, так и для фирм.

Отмечается, что приложение, которое запускается в пятницу, первоначально будет доступно только в Чикаго.

Как сообщали Українські Новини, ранее Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконными услуги сервиса заказа такси Uber.

Кроме того, компания Uber запустила в тестовом режиме доставку еды с помощью Дронов.

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