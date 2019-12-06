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  • Fendi випустив колекцію ароматизованих сумок із "запахом дитинства"
06 грудня 2019, пʼятниця, 17:00 8
Життя 2019-12-06T18:45:02+02:00
Українські Новини
Fendi випустив колекцію ароматизованих сумок із "запахом дитинства"

Fendi випустив колекцію ароматизованих сумок із "запахом дитинства"

Елизавета Кесельман
Fendi, Модний бренд, сумки, Аромат, П, Парфуми

Модний будинок Fendi спільно з брендом ароматів Maison Francis Kurkdjian випустили колекцію ароматизованих сумок, запах яких буде повертати клієнтів в дитинство. Про це передає Elle.

Назву колекція отримала FendiFrenesia, і включає в себе кілька моделей сумок, шкіра яких просякнута спеціально підібраною парфумерної композицією.

Спеціально для створення колекції розробили і запатентували технологію ароматизування шкіри: завдяки їй запах стійко тримається і не вивітрюється. Обіцяють, що аромат буде триматися більш 4 років.

Композиція, створена головним парфумером Франсісом Куркджаном містить ноти ванілі, троянди, лабданума, деревної кори і вина.

 

У колекцію увійшли два варіанти моделі Fendi Baguette і мініатюрна сумочка на тонкому ланцюжку, яку також можна носити, пристебнувши до ременя. Сумки FendiFrenesia вже можна придбати: ціни починаються від $630.

Як повідомляли Українські Новини, раніше екологічно чистий бренд Pangaia створив нову технологію для наповнення пуховиків, в ході якої замість гусячого і качиного пуху використовуються польові квіти.

Також levi's запустив нову лінію "розумних" курток і джинсів, які дозволять керувати смартфоном.

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