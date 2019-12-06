Fendi випустив колекцію ароматизованих сумок із "запахом дитинства"

Модний будинок Fendi спільно з брендом ароматів Maison Francis Kurkdjian випустили колекцію ароматизованих сумок, запах яких буде повертати клієнтів в дитинство. Про це передає Elle.

Назву колекція отримала FendiFrenesia, і включає в себе кілька моделей сумок, шкіра яких просякнута спеціально підібраною парфумерної композицією.

Спеціально для створення колекції розробили і запатентували технологію ароматизування шкіри: завдяки їй запах стійко тримається і не вивітрюється. Обіцяють, що аромат буде триматися більш 4 років.

Композиція, створена головним парфумером Франсісом Куркджаном містить ноти ванілі, троянди, лабданума, деревної кори і вина.

У колекцію увійшли два варіанти моделі Fendi Baguette і мініатюрна сумочка на тонкому ланцюжку, яку також можна носити, пристебнувши до ременя. Сумки FendiFrenesia вже можна придбати: ціни починаються від $630.

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