Fendi випустив колекцію ароматизованих сумок із "запахом дитинства"

Модний будинок Fendi спільно з брендом ароматів Maison Francis Kurkdjian випустили колекцію ароматизованих сумок, запах яких буде повертати клієнтів в дитинство. Про це передає Elle. Назву колекція отримала FendiFrenesia, і включає в себе кілька моделей сумок, шкіра яких просякнута спеціально підібраною парфумерної композицією. Спеціально для створення колекції розробили і запатентували технологію ароматизування шкіри: завдяки їй запах стійко тримається і не вивітрюється. Обіцяють, що аромат буде триматися більш 4 років. Композиція, створена головним парфумером Франсісом Куркджаном містить ноти ванілі, троянди, лабданума, деревної кори і вина. Переглянути цей допис в Instagram We smell a new trend. @fendi’s nano-influencers @winnieharlow, @oliviaculpo, @larsenthompson, @shaundross, @carodaur, @oursecondskin, @joannakuchta, @babymeia, @austinmahone & @valerialipovetsky finally get where it all begins, stepping into the #FendiFrenesiaBaguette scented room. It’s an explosion of senses! _ #FendiBaguette #NanoBaguette #maisonfranciskurkdjian _ Video by @fashiontomax Creative direction @maximsap Filmed by @livpeters x @danyaa_g x @rakhimov.ignat Допис, поширений Maison Francis Kurkdjian (@franciskurkdjian) 6 Гру 2019 р. о 5:23 PST У колекцію увійшли два варіанти моделі Fendi Baguette і мініатюрна сумочка на тонкому ланцюжку, яку також можна носити, пристебнувши до ременя. Сумки FendiFrenesia вже можна придбати: ціни починаються від $630. Як повідомляли Українські Новини, раніше екологічно чистий бренд Pangaia створив нову технологію для наповнення пуховиків, в ході якої замість гусячого і качиного пуху використовуються польові квіти. Також levi's запустив нову лінію "розумних" курток і джинсів, які дозволять керувати смартфоном.