Криклій хоче, щоб McDonald's відкрив ресторан у "Борисполі" в 2020

Міністерство інфраструктури розглядає можливість відкриття ресторану компанією McDonald's Ukraine у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) в 2020 році.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю виданню "Центр транспортних стратегій", передають Українські Новини.

"Наприклад, за авіації хочу, щоб в аеропорт Бориспіль зайшов McDonalds. А вони заходять тільки тоді, коли все супер прозоро", - сказав він.

Криклій підкреслив, що однією з цілей міністерства на наступний рік - досягти реалізації прав оренди приміщень через електронну систему продажу ProZorro.

Крім того, він сподівається почати концесію одного з регіональних аеропортів, при цьому на даний момент розглядається така можливість у відношенні 4 аеропортів.

Також в 2020 році планується спростити отримання квот на польоти для авіакомпаній і скасувати податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішніх авіаперевезеннях.

Як повідомляли Українські Новини, McDonald's хоче впровадити штучний інтелект в українській мережі.

У грудні 2018 року McDonald's Ukraine запустив сервіс доставки їжі зі своїх ресторанів спільно з сервісом доставки товарів Glovo в Києві.