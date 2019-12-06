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06 грудня 2019, пʼятниця, 16:27 7
Економіка 2019-12-06T16:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ розповів, як банки будуть працювати на новорічні свята

НБУ розповів, як банки будуть працювати на новорічні свята

Валерия Назаренко
Зимові свята, НБУ, Банки, Графік роботи
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

26 і 27 грудня СЕП працює в режимі продовженого банківського дня - на 2 години.

28 грудня о 13:00 через СЕП можуть здійснюватися тільки платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку та органи Державної казначейської служби.

Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.

2 січня 2020 банки працюватимуть без клієнтів і забезпечувати комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не будуть здійснюватися.

День роботи СЕП переноситься з понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року, 3 і 8 січня 2020 СЕП і банківська система будуть працювати у звичайному режимі.

У період з 28 грудня 2019 до 7 січня 2020 року включно буде діяти офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком 27 грудня 2019.

Банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів рекомендує перенести робочий день з 6 на 11 січня 2020 року з метою створення сприятливих умов для святкування Різдва.

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