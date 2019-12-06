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06 грудня 2019, пʼятниця, 13:43 15
Економіка 2019-12-06T16:00:03+02:00
Українські Новини
Нефьодов попередив українців про проблеми при запуску нової Митної служби

Нефьодов попередив українців про проблеми при запуску нової Митної служби

Таня Войтюк
Кабмін, митна служба, Державна митна служба України, Максим Нефьодов
Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov
Максим Нефьодов. Фото: facebook/max.nefyodov

Нова Митна служба в Україні, главу якій критикував Богдан, офіційно починає працювати з 8 грудня.

Про це повідомив голова Митної служби Максим Нефьодов у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"8 грудня стають до виконання митних формальностей митниці, створені в структурі Держмитслужби, і припиняються повноваження митниці Державної фіскальної служби. Рекомендуємо по можливості не надавати митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершено до кінця доби 7 грудня", - повідомив Нефьодов.

Також він підкреслив, що від початку доби 8 грудня надані митні декларації потрібно адресувати новоствореним митницям Держмитслужби.

"У перші дні роботи Держмитслужби теоретично можливі помилки через переведення роботи митниць на новий класифікатор місць митного оформлення, але при цьому не передбачається проблем зі стягненням митних платежів при оформленні товарів", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив положення про Податкову та Митну служби, на які Україна зобов'язалася розділити ГФС перед МВФ 20 грудня 2018 року.

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