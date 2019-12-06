Якщо ми не зможемо захистити Україну від російської агресії, це стане проблемою для Європи, - Туск

Новий лідер Європейської народної партії Дональд Туск, який підтримав Україну в питанні звільнення політв'язнів, передрік президенту Франції Еммануелю Макрону і Європі "проблеми" у випадку зближення з Росією.

Про це екс-президент Європейської Ради заявив в інтерв'ю для The Guardian.

"Якщо ми хочемо ставитися до Макрону як до майбутнього лідера для всієї Європи, в політичному сенсі, то для цього нам потрібен політик, який буде відповідальним за ЄС в цілому, а не тільки за Францію", - сказав Туск.

Туск вважає Макрона другом і "надією на майбутнє Європи", але одночасно говорить про те, що у франзузского політичного лідера є проблеми з новими ідеями і думками, зокрема щодо НАТО та зближення з Росією.

Він також заявив, що Європа повинна захистити Україну від агресії РФ.

"Якщо ми не зможемо захистити Україну від російської агресії, то це буде проблемою не тільки для України, але і для Європи в цілому. Я сподівався, що Еммануель Макрон буде тут дуже послідовним", - заявив Туск.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Макрон скоординували позиції перед зустріччю в "нормандському форматі".

Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі, де лідери країн обговорять питання щодо територіальної цілісності України.