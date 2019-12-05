"Інтергал Буд" підтверджує, що може закінчити незавершені проекти "Укрбуду"

Компанія "Інтергал Буд" підтверджує можливість завершення недобудованих проектів державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Про це йдеться в повідомленні "Інтергал Буда", передають Українські Новини.

"Компанія "Інтергал-Буд" на поточний момент дійсно розглядає можливість завершення проектів "Укрбуд". Однак будь-які зафіксовані домовленості зараз відсутні", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, з урахуванням масштабів ситуації, кількості постраждалих і можливого серйозного удару по ринку первинної нерухомості, компанія розуміє, що вирішення зазначеної проблеми може бути тільки комплексним, тобто компанія готова взяти на себе зобов'язання щодо добудови всіх 26 споруджуваних житлових об'єктів (80% з яких мають негативний баланс).

В той же час "Інтергал Буд" вважає, що держава також не може залишатися осторонь і має відреагувати на звернення та акції протесту ошуканих покупців "Укрбуд".

У повідомленні вказується, що для того, щоб приватний інвестор мав можливість завершити будівництво об'єктів "Укрбуду", необхідно сприяння та участь державних органів у наступних питаннях: отримання відсутньої дозвільної документації по об'єктам "Укрбуду", гарантія відсутності претензій з існуючих кримінальних справах до новому забудовнику, зняття арештів та інших, які блокують будівництво, питань щодо майданчиків "Укрбуду", підключення об'єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію.

Згідно з повідомленням, підтримка і сприяння держави у цих питаннях дозволить новому інвестору відновити будівельні роботи на об'єктах "Укрбуду".

В такому випадку "Інтеграл-Буд" готовий приступити до фінансового, технічного і юридичного аудиту будівельних майданчиків для перевірки раніше наданої акціонерами "Укрбуду" фінансово-аналітичної інформації.

На підставі результатів аудиту можна буде сформувати послідовний графік завершення будівництва об'єктів.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що компанія "Інтергал-Буд" розглядає можливість добудови недобудованих житлових комплексів "Укрбуду".

Інвестори житлових комплексів "Укрбуду" просять Президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.

На початку жовтня кінцевими бенефіціарами входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд" компанії "Укрбуд Девелопмент" стали Євген Дикин і Василь Польовий.

Раніше колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Микитась Максим вийшов з будівельного бізнесу, продавши свою частку в компанії.