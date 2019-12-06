Закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - лише на 5%, - АМКУ

Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендує низці операторів автозаправних станцій (АЗС) знизити роздрібні ціни на дизельне паливо і бензин у зв'язку зі зниженням оптових цін.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"5 грудня 2019 року АМКУ прийняв рекомендації "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG), "ОККО-Рітейл" (бренд ОККО), "Укрнафти" (бренд UKRNAFTA), "АМІК України" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг (бренд SHELL), "Сокар Петроліум" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) і "Глуск Рітейл" (бренд GLUSCO) щодо встановлення цін при торгівлі високооктанового бензину і дизельним паливом", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що комітет провів аналіз ринків за результатами їх функціонування в червні-листопаді і встановив такі факти: середні ціни великого опту бензину марки А-95 і дизпаливо знизилися майже на 20%; курс долара до гривні знизився на 12%; середні роздрібні ціни на бензин марки А-95 і дизпаливо знизилася на 5-5,6%.

При цьому рівень роздрібних цін на бензин і дизпаливо на АЗС WOG, OKKO і "Укрнафти" залишилися практично без змін.

"АМКУ прийняв такі обов'язкові для розгляду рекомендації названим вище компаніям: вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку та про результати розгляду цих рекомендацій повідомити комітету в 10-денний термін з дня їх отримання", - підсумували в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, другий тиждень поспіль роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знижуються і досягли позначки 27,45-28,58 гривень/літр

Також писали про те, що буде з цінами на пальне в грудні, а також про те, де вигідніше заправлятися в Україні.