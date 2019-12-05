Помічник Зеленського Єрмак за проведення виборів на Донбасі за наявності контролю над кордоном з Росією

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак наполягає на можливості проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей тільки за наявності Україною контролю над кордоном з Росією.

Про це він заявив у Лондоні на зустрічі, організованій Chatham House.



"На той період коли проходять вибори по українському законодавству на цій території не можуть знаходитися будь-які іноземні війська або інші нелегальні з точки зору українського законодавства збройні групи. Також згідно з українським законодавством на день проведення виборів контроль за державним кордоном має бути за українським вояком", - сказав Єрмак.



У той же час Єрмак підкреслив, що якщо Україна не побачити готовність Росії до досягнення миру, то може реалізовувати альтернативний "план Б".



"Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, будемо тоді не у фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і приймати їх досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - пояснив помічник президента.



Але Єрмак підкреслив, що Україна насамперед налаштована на успішне ведення переговорів.



Як повідомляли Українські Новини, на початку грудня Президент Володимир Зеленський заявляв, що перехід до питання проведення місцевих виборів на тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей можливий після проведння повномасштабного обміну, виведення всіх незаконних збройних формувань та зброї, а також досягнення сталого перемир'я.



Питання контролю кордону було одним з основних, за яким Україна і Росія не могли досягти консенсусу при обговоренні питання про проведення місцевих виборів на Донбасі під час президентства Петра Порошенка.



Україна наполягала, що вибори можуть бути проведені тільки після отримання Україною повного контролю над кордоном, Росія наполягала на необхідності спочатку провести вибори, а потім вже передати контроль над кордоном.