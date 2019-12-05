Нацрада по телебаченню хоче запустити держмережу цифрового телебачення

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення ініціює створення державної мережі цифрового телебачення МХ-7.

Про це повідомив член Нацради по телебаченню Сергій Костинський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні одноголосно прийняли рішення про створення державного мультиплексу в діапазоні 174-230 МГц", - написав він.

Оператором телекомунікацій визначено Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ).

Зазначається, що державний мультиплекс створюється з метою захисту національної безпеки України в інформаційній сфері, розповсюдження телевізійних і радіопрограм державного і "UA:Суспільне мовлення".

За словами Костинського, мережа буде працювати в стандарті DVB-T2 та зможе ефективно охоплювати територію України.

зокрема цифровий ефірний сигнал телеканалів повинен поширюватися на території "білих плям" і прикордонних районів, що вирішується шляхом будівництва синхронних мереж.

Рішенням Нацради програмується установка цифрових передавачів мінімум 158 населених пунктах.

Передбачається, що в мультиплексі в першу чергу повинні бути представлені державні і громадські канали: UA: Перший, UA Культура, місцеві філії "Суспільного мовлення", телеканал "Рада", Військове телебачення України, UA: Українське радіо, UA Радіо Промінь, UA: Радіо Культура, Армія FM.

Згідно з повідомленням, з 2015 року Нацрада спільно з ККРТ та Українським державним центром радіочастот (УДЦР) створювали локальні державні телемережі у Донецькій, Луганській, Одеській областях та шести районах Херсонської області, які межують з Кримом.

На даний момент КРРТ повинен почати будівництво інфраструктури на загальнонаціональному рівні.

За 5 місяців до введення в дію державної телемережі Нацрада ініціює проведення конкурсу на всій території України, крім раніше зазначених областей.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня 2018 в Україні почали поступово відключати аналогове мовлення.

Тим часом довіра українців до газетам і телебаченню істотно знизилося.