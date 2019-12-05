На Хрещатику на пішоходів впали будівельні ліси: постраждали дві жінки

У Києві будівельні ліси на Хрещатику впали на пішоходів. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook у четвер, 5 грудня.

Металева конструкція впала на тротуар, по якому в цей час проходили дві жінки. Одного з них вдалося відскочити, а друга отримала травму голови і була госпіталізована бригадою швидкої допомоги.

Будівельні ліси були встановлені працівниками, які займалися фарбуванням фасаду одного з будинків. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомляли "Українські Новини", у центрі Києва на тротуар з пішоходами впав будівельний кран.

Раніше в Києві перекинувся кран на будівництві в районі Осокорків: постраждалих не було.