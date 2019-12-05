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  • На Хрещатику на пішоходів впали будівельні ліси: постраждали дві жінки
05 грудня 2019, четвер, 15:56 20
Події 2019-12-05T17:45:02+02:00
Українські Новини
На Хрещатику на пішоходів впали будівельні ліси: постраждали дві жінки

На Хрещатику на пішоходів впали будівельні ліси: постраждали дві жінки

У Києві будівельні ліси на Хрещатику впали на пішоходів. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook у четвер, 5 грудня.

Металева конструкція впала на тротуар, по якому в цей час проходили дві жінки. Одного з них вдалося відскочити, а друга отримала травму голови і була госпіталізована бригадою швидкої допомоги.

Будівельні ліси були встановлені працівниками, які займалися фарбуванням фасаду одного з будинків. Подробиці інциденту з'ясовуються.

 Як повідомляли "Українські Новини", у центрі Києва на тротуар з пішоходами впав будівельний кран.

Раніше в Києві перекинувся кран на будівництві в районі Осокорків: постраждалих не було.
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