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05 грудня 2019, четвер, 12:55 420
Транспорт 2019-12-05T13:28:19+02:00
Українські Новини
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу

Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу

Аеропорт імені Сікорського, аеродром, UFuture Investment Group, UFuture, Василь Хмельницький, Денис Костржевський
Денис Костржевський
Денис Костржевський

Керівництво міжнародного аеропорту "Київ" імені Сікорського (Жуляни) розробило майстер-план реконструкції аеродрому та має намір подовжити злітно-посадкову смугу (ЗПС) на 550 метрів. Для цього необхідно сприяння адміністрації міста, заявив глава ради директорів аеропорту Денис Костржевський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для отримання можливості обслуговувати повітряні судна більшого розміру і за будь-яких погодних умов аеропорту "Київ" необхідно підвищити категорію аеродрому. Розроблено майстер-план реконструкції аеродрому "Київ", який має п'ять різних варіантів. Кожен з них враховує подовження ЗПС на 550 м, поліпшення характеристик систем заходу на посадку (це і світлосигнальне обладнання, радіонавігація). В результаті реконструкції зміниться конфігурація льотного поля", - розповів Денис Костржевський.

Він пояснив, що якщо зараз найбільше повітряне судно, яке може бути обслужене в Жулянах без обмежень - це Boeing737-800, то після реконструкції там будуть обслуговуватися літаки типу Airbus A321 або Boeing 737-900.

"Майстер-план розробляла іноземна компанія з колосальним досвідом в реконструкції аеродромів. В його розробці також брали участь українські фахівці, проектні інститути, які адаптували даний проект до вітчизняних норм і правил. Орієнтовна вартість цих робіт коливається від 80 до 100 мільйонів євро в залежності від тих рішень, які будуть прийняті", - зазначив Костржевський.

Глава ради директорів аеропорту підкреслив, що для подальшого розвитку об'єкта необхідно: перше - відвести землю, необхідну для подовження смуги, друге - знайти гроші.

"Аеродром належить місту ... Місту потрібно вирішити два завдання. Перше - виділення земельних ділянок, друге - або виділення, або залучення грошей. Залучати гроші можна по-різному: можна взяти кредит, можна оголосити конкурс на передачу в концесію. Якщо місто прийме рішення про передачу в концесію, то, безумовно, "Майстер-Авіа" –компанія, що оперує аеропортом, - буде в цьому конкурсі брати участь. Можливо, таке рішення і не буде прийнято. Тоді, напевно, будуть виділені кредити. Можливо, це буде фінансування з міського бюджету. Під можливістьзапозичити, це буде передача в оренду з інвестиційним зобов'язанням. Ми цього не знаємо", - сказав Денис Костржевський.

За його словами, вирішити питання про відведення земельної ділянки та залучити кошти можна тільки на рівні Київської міськради і Київської міськдержадміністрації.

"Зрозуміло, що компанія "Майстер-Авіа" зацікавлена в тому, щоб це було якомога швидше, оскільки тоді аеропорт "Київ" підвищить свої технологічні конкурентні якості, здібності і зможе конкурувати з аеропортом "Бориспіль", - додав Костржевський.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) на 90% належить UFuture Investment Group українського бізнесмена Василя Хмельницького і на 10% - керуючому партнеру. Аеропорт знаходиться в 8 км від центра Києва, його площа - 265 га. Він має одну злітно-посадкову смугу довжиною 2310 м і шириною 45 м.

Загалом, за 7 років співпраці UFuture з київським аеропортом імені Сікорського, в нього вклали понад 2,5 млрд грн. Остання реконструкція в аеропорту проводилася в травні 2019. Тоді площа терміналу "А" збільшилася на 9,5 тис кв. м - до 23,7 тис кв. м. Також, поруч з терміналом, оновили і на 40% збільшили паркінг. Тепер його вмісткістьстановить 135 паркомісць. В останню реконструкцію UFuture інвестувала 630 млн грн.

Інвестиційна група UFuture об'єднує бізнес-проекти та соціальні ініціативи українського бізнесмена Василя Хмельницького. Крім аеропорту "Київ", до її складу входять девелоперська компанія UDP, індустріальний парк "Біла Церква", інноваційні парки UNIT.City, LvivTech.City та інші.

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