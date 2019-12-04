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04 грудня 2019, середа, 20:30 32
Політика 2019-12-04T21:02:27+02:00
Українські Новини
Російська пропагандистка Скабеева заявила, що в прямому ефірі додзвонилася Зеленському

Російська пропагандистка Скабеева заявила, що в прямому ефірі додзвонилася Зеленському

Ольга Скабєєва, Володимир Зеленський

Російська телеведуча пропагандистської програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва стверджує, що поговорила по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Запис телефонної розмови нібито була показана в ефірі телеканалу "Росія 1".

Її співведучий Євген Попов в ефірі розповів, що вони знайшли номер нібито в "довіднику президентів України". В ефірі Скабєєва зателефонувала нібито Зеленському і попросила кілька хвилин уваги. Також Скабєєва вибачилася перед співрозмовником на початку розмови за те, що відволікла його від роботи.

"Ви зараз на гучного зв'язку. Я завжди перериваюся, коли якісь бесіди, тому що думаю, мало в кого що сталося", - повідомив нібито Зеленський.

Так як провідна дзвонила не по надзвичайному поводу, розмова з нею він не став продовжувати.

"Вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами", - додав він.

Скабєєва у відповідь зазначила, що редакція каналу "не може прорватися через його прес-службу", і попросила "приділити увагу", але її співрозмовник повісив трубку.

"Ось такий у нас вийшов "нормандський формат". Але зверніть увагу, страшно делікатне і дуже тактовний. Дуже приємна у спілкуванні людина. Володимир Олександрович, це не розіграш, дзвонила правда я і хотіла записати з вами інтерв'ю", – прокоментувала Скабєєва.

 

Раніше також Зеленський в шортах не захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині.

А от у Латвії заборонили телеканал "Росія" за розпалювання ненависті до України.

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