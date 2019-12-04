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04 грудня 2019, середа, 17:02 10
Політика 2019-12-04T20:00:04+02:00
Українські Новини
Лиця не танцювальні: в соцмережах обурені насмішкою заступника головного редактора Cosmopolitan Ukraine над по

Лиця не танцювальні: в соцмережах обурені насмішкою заступника головного редактора Cosmopolitan Ukraine над похороном снайпера Волочаєва

Євгенія Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
Євгенія Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina

Заступник головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгена Пліхіна у своєму Facebook висміяла похорон полковника ЦСО "Альфа" СБУ, 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі.

В день похорону Волочаева у Києві, 3 грудня, Пліхіна зробила у Фейсбуці провокаційні повідомлення.

"А що, людей ще прийнято ховати помпезно? Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу - натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут же вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся - обличчя у всіх не танцювальні і не стритфудные. Похмурі і чорні. Прислухалася - марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не остання людина. Витягли всю структуру на вулицю з вимогою зробити співчутливі вираження. Труну несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дмуть в труби так, що лопаються. Гвоздики, вся атрибутика..." - написала редактор Плихина також пише, що не розібралася, як обійти це горе", і "у своїй яскраво-червоній шапочці і тій же куртці вперлася в "серце цього замісу, просто в центр похоронного маршу".

В соцмережах пост Пліхіної викликав масу обурення і обговорення.

Критичних зауважень надійшло так багато, що Євгенія Плихина була змушена видалити свій скандальний опус. Незабаром на її сторінці в Facebook з'явився інший пост, в якому вона просить пробачення, стверджуючи, що нікого не хотіла образити.

"Друзі, у мене ніколи в житті не було думки когось образити, принизити честь Героїв чи насміятися над воєнною трагедією. Я завжди пишу виключно про власне життя і дурості, не висміюючи чуже. Тим більше, смерть. Згодна, не можна було, не розібравшись у ситуації, не можна чіпати делікатну тему. Я співчуваю і приношу свої вибачення", - написала Плихина.

Як повідомляли Українські Новини, соціальні мережі вибухнули реакцією на скандальний виступ студії "Квартал 95" з національним заслуженим академічним народним хором України ім. Мотузки, в якому "кварталівці" висміяли підпалив будинку екс-глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої.
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