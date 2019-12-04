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  • Українського в'язня продовжують катувати у російській колонії, - Денисова
04 грудня 2019, середа, 17:15 9
Політика 2019-12-04T18:00:02+02:00
Українські Новини
Українського в'язня продовжують катувати у російській колонії, - Денисова

Українського в'язня продовжують катувати у російській колонії, - Денисова

Політв'язні, Українські політв'язні, Людмила Денисова, Володимир Якименко
Володимир Якименко. Фото: Facebook, Людмила Денисова
Володимир Якименко. Фото: Facebook, Людмила Денисова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявляє про катування українського політичного в'язня Володимира Якименка у російській колонії. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За наявною інформацією, працівники виправної установи застосовують до нього фізичне насильство, а саме наносять удари по нирках, виводять на вулицю при мінусовій температурі і змушують роздягатися догола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей", - написала вона.

Якименко знаходиться в слідчому ізоляторі №5 Головного управління Федеральної служби виконання покарань (ФКУ СІЗО 5 ГУФСВП) Росії по Саратівській області. Денисова зазначає, що у Якименка істотно погіршився стан здоров'я, він страждає від болю в животі і ключиці, має проблеми з зубами.

Незважаючи на це, медичні працівники виправної установи не надають йому необхідної допомоги, більше того, його під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження.

Денисова звертається до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження та надання медичної допомоги Якименку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна і РФ погодили масштабний обмін військовополоненими.

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