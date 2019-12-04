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  • Вакансія року: на постійну роботу потрібен директор з подорожей для Королеви Єлизавети II
04 грудня 2019, середа, 16:25 29
Світ 2019-12-04T18:00:03+02:00
Українські Новини
Вакансія року: на постійну роботу потрібен директор з подорожей для Королеви Єлизавети II

Вакансія року: на постійну роботу потрібен директор з подорожей для Королеви Єлизавети II

Королева Англії, Королева Єлизавета II, Вакансія
Королева Єлизавета II.Фото:Скріншот з youtube/The Royal Family
Королева Єлизавета II.Фото:Скріншот з youtube/The Royal Family

Королева Великобританії Єлизавета II, яка, за припущеннями аналітиків, може відректися від корони на користь принца Чарльза, шукає директора з подорожей на постійну роботу, який буде займатися організацією авіаперельотів для королівської сім'ї. Про це йдеться в оголошенні на сайт Букінгемського палацу.

Зокрема, у тиждень необхідно буде працювати 37, 5 годин, при річній зарплаті понад $110 тисяч (85 тис. фунтів стерлінгів) в рік.

В обов'язки директора будуть входити:

  • керівництво невеликою командою королівського бюро подорожей
  • контроль перельотів Її Величності (організація авіаперельотів, контроль рейсів на вертольотах, які базуються на авіабазі Королівських повітряних сил) і поїздок на поїздах
  • забезпечення технічної підтримки королівського двору, включаючи супровід державних візитів та поїздок персоналу.

Від потенційного директора з подорожей королівської сім'ї вимагають досвід роботи в цій галузі, навички вести переговори, розуміти систему управління безпекою авіаперельотів і здатність протистояти тиску.

 Відгукнутися на вакансію треба до кінця 20 грудня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Великобританії сайт бронювання житла відкрив вакансію безкоштовних подорожей для туристів з собаками.

Також IKEA оголошувала вакансію співробітника для дослідження щастя в Данії.

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