Вакансія року: на постійну роботу потрібен директор з подорожей для Королеви Єлизавети II

Королева Великобританії Єлизавета II, яка, за припущеннями аналітиків, може відректися від корони на користь принца Чарльза, шукає директора з подорожей на постійну роботу, який буде займатися організацією авіаперельотів для королівської сім'ї. Про це йдеться в оголошенні на сайт Букінгемського палацу.

Зокрема, у тиждень необхідно буде працювати 37, 5 годин, при річній зарплаті понад $110 тисяч (85 тис. фунтів стерлінгів) в рік.

В обов'язки директора будуть входити:

керівництво невеликою командою королівського бюро подорожей

контроль перельотів Її Величності (організація авіаперельотів, контроль рейсів на вертольотах, які базуються на авіабазі Королівських повітряних сил) і поїздок на поїздах

забезпечення технічної підтримки королівського двору, включаючи супровід державних візитів та поїздок персоналу.

Від потенційного директора з подорожей королівської сім'ї вимагають досвід роботи в цій галузі, навички вести переговори, розуміти систему управління безпекою авіаперельотів і здатність протистояти тиску.

Відгукнутися на вакансію треба до кінця 20 грудня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Великобританії сайт бронювання житла відкрив вакансію безкоштовних подорожей для туристів з собаками.

Також IKEA оголошувала вакансію співробітника для дослідження щастя в Данії.