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  • В Великобритании сайт бронирования жилья открыл вакансию бесплатных путешествий для туристов с собаками
03 октября 2019, четверг, 21:54 42
Lifestyle 2019-10-03T22:00:50+03:00
Українські Новини
В Великобритании сайт бронирования жилья открыл вакансию бесплатных путешествий для туристов с собаками

В Великобритании сайт бронирования жилья открыл вакансию бесплатных путешествий для туристов с собаками

собака. Фото: pixabay
собака. Фото: pixabay

Один из сайтов бронирования жилья в Великобритании открыли вакансию для туристов с собаками. Об этом сообщает Lonely Planet.

Владельцы британского сайта Snaptrip открыли вакансию для туристов с собаками, которые будут в течение года путешествовать со своими любимцами. Отмечается, что за каждый обзор отеля работающему путшественнику с питомцем будут платить около €337, а все расходы на проживание и переезд за счет компании.

Согласно требованиям, для работы необходимы будут два владельца собак, которые должны будут писать детальные обзоры жилья и работы фото, оценивая его по критериям комфортных условий для собак, практичности, места для прогулки и наличия дружественных собак публичных заведений расположенных поблизости.

Подать заявку на вакансию можно по ссылке. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в Лондоне открылась вакантная позиция дедушки. 

Кроме того, в Дублине ветеринарная клиника открывала вакансию "обнимальщика кошек".

Также, в 2017 году, комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Киевского горсовета поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева.

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