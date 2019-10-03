В Великобритании сайт бронирования жилья открыл вакансию бесплатных путешествий для туристов с собаками

Один из сайтов бронирования жилья в Великобритании открыли вакансию для туристов с собаками. Об этом сообщает Lonely Planet.

Владельцы британского сайта Snaptrip открыли вакансию для туристов с собаками, которые будут в течение года путешествовать со своими любимцами. Отмечается, что за каждый обзор отеля работающему путшественнику с питомцем будут платить около €337, а все расходы на проживание и переезд за счет компании.

Согласно требованиям, для работы необходимы будут два владельца собак, которые должны будут писать детальные обзоры жилья и работы фото, оценивая его по критериям комфортных условий для собак, практичности, места для прогулки и наличия дружественных собак публичных заведений расположенных поблизости.

Подать заявку на вакансию можно по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Лондоне открылась вакантная позиция дедушки.

Кроме того, в Дублине ветеринарная клиника открывала вакансию "обнимальщика кошек".

Также, в 2017 году, комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Киевского горсовета поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева.