Mcdonald's "подарує" Ford кавові відходи для переробки в пластик

Американський автовиробник Ford Motor уклав договір з Mcdonald's, згідно з яким компанія буде забирати у відомої мережі фастфудів харчові відходи для переробки їх в пластик. Про це передає The Verge.

Такі наміри викликані бажанням боротися з кліматом шляхом переробки старих кавових відходів в деталі для автомобілів. Перевага такої альтернативи в тому, що в доповнення до скорочення харчових відходів, завдяки цим зусиллям автомобільні деталі будуть легше, буде споживатися менше нафти і знизиться викид CO2.

зокрема, кавові відходи можна перетворити в міцний матеріал для посилення певних деталей автомобіля. При нагріванні лушпиння від кавових бобів до високих температур при низькому вмісті кисню, змішуючи його з пластиком та іншими добавками, можна зробити матеріал різних форм. Композитний матеріал відповідає характеристикам якості для таких деталей, як корпус фар і інших деталей під капотом.

Деталі, які виготовлять таким чином, будуть приблизно на 20% легше і будуть споживати на 25% менше енергії під час виготовлення.

Ford є одним з чотирьох світових автовиробників, які домовилися з адміністрацією Трамп скоротити викиди від своїх нових автомобільних парків до 2026 року. Також компанія Ford поставила перед собою мету використовувати тільки перероблений пластик, який можна повторно використовувати.

Як повідомляли Українські Новини, з цього року Ford перестав продавати автомобілі Ford Focus в США.

Крім того, вчені винайшли спосіб для переробки будь-якого виду пластику.