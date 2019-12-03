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03 грудня 2019, вівторок, 10:09 19
ЗМІ 2019-12-03T13:00:04+02:00
Українські Новини
НСЖУ завтра викликає міністра Бородянського на публічну дискусію з його медіа ініціатив

НСЖУ завтра викликає міністра Бородянського на публічну дискусію з його медіа ініціатив

Володимир Бородянський, Сергій Томіленко, Національна спілка журналістів України, НСЖУ, Свобода слова

"У середу, 4 грудня, Національна спілка журналістів України організовує публічне обговорення намірів Міністерства культури запровадити жорстке регулювання журналістської діяльності та передбачити кримінальну відповідальність для медійників." Про це на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Зокрема, він зазначив, що відповідні ініціативи, які просуває міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, вже викликали занепокоєння та критику у журналістських і експертних колах. Під час дискусії у НСЖУ, на яку запрошено і міністра Володимира Бородянського, відомі експерти та журналісти обговорюватимуть ризики від суттєвого розширення можливостей влади блокувати діяльність українських журналістів, блогерів та медіа.

Як інформували Українські Новини, міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, який хоче ввести кримінальну відповідальність для журналістів, заявив, що в Україні необхідне законодавство, яке допоможе людям зрозуміти, де правда, а де фейк.

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