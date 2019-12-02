підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новини
  • Політика
  • Завтра у Києві обмежать рух на Бориспільському шосе через візит прем'єр-міністра Швеції
02 грудня 2019, понеділок, 19:25 14
Політика 2019-12-02T20:44:08+02:00
Українські Новини
Завтра у Києві обмежать рух на Бориспільському шосе через візит прем'єр-міністра Швеції

Завтра у Києві обмежать рух на Бориспільському шосе через візит прем'єр-міністра Швеції

Обмеження руху, Обмеження

Управління державної охорони попереджає, що 3-4 грудня у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена в Україну в Києві може бути обмежено рух транспорту по Бориспільському шосе і на окремих ділянках вулиць 6 районів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління держохорони, передають Українські Новини.

"3-4 грудня у зв'язку з робочим візитом в Україну прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві. Так, незначні обмеження руху можливі на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе", - сказано в ньому.

Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами будуть супроводжувати і забезпечуватимуть безпеку делегації Швеції.

Як повідомляли Українськi Новини, Левен відвідає Україну для зустрічей із владою 4 грудня.

Він зустрінеться в Києві з Президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, представниками українського громадянського суспільства і випускниками Київської школи економіки, яку підтримує Швеція.

Також на естакади Південного мосту будуть проводити демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада по 8 грудня. З 27 листопада до 8 грудня з 9:00 до 13:00 рух буде частково обмежено в напрямку Лівого берега, а з 13:00 до 19:00 — у напрямку станції метро "Видубичі".

Більше новин про: Обмеження руху Обмеження

Архів
Новини
Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Львівській області 21:39
Сьогодні бойовики жодного разу не обстріляли позиції сил ООС 20:30
У Києві пішов легкий пухнастий сніг 20:10
Аграрії вимагають обговорення в суспільстві перед запуском ринку землі 20:06
Одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко, - ЗМІ 19:34
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
більше новин
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok