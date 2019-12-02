Голова комітету збрехав про закон про заборону вирубки лісу

Голова екологічного комітету Олег Бондаренко збрехав про те, що зміни в закон "Про заборону на проведення суцільних рубок на гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону" мають на меті заборонити вирубку лісу. Про це заявили журналісти проекту Bihus.info.

Вони стверджують - зміни насправді легалізують поступові рубки і створюють інші ризики для природи.

"Цей закон спрямований на врегулювання дуже важливої проблеми - на заборону, а не на відновлення можливості вирубка лісів", - сказав Бондаренко.

Втім журналісти кажуть - закон не передбачає заборони, так як між першим і другим читанням в нього внесли деякі поправки. Подали їх сам Бондаренко від "Слуги народу" та Степан Івахів з групи позафракційних "За майбутнє".

Попередня редакція законопроекту забороняла будь-яку рубку (як суцільний, так і поступову) для заготівлі деревини у високогірних лісах (розташованих вище 1100 метрів), селе - та лавинонебезпечних місцевостях та в берегозахисних ділянках лісу. Дозволяла тільки санітарну, тобто вирубку хворих дерев.

Нова редакція забороняє тільки суцільну рубку. Документ визначає суцільну рубку як таку, при якій, рубають деревостан "за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки". Кінцевий прийом призначається за наявності життєздатного підросту висотою від 0,5 до 1,5 метра.

"То є тепер ліс у Карпатах можна рубати в кілька прийомів, залишаючи на його місці 0,5-1,5 метрові дерева. Також раніше заготівля та вивезення деревини дозволялося "тільки з використанням колісних та гужових засобів, повітряно-трелювальних установок ... ". Відтепер ця норма звучить як "переважно з використанням природоощадних систем машин і механізмів та гужового транспорту, що забезпечують допустимий вплив на навколишнє середовище ". За версією авторів законопроекту, це було зроблено для того, щоб завозити з Європи нові трактори на платформах гусеничних з системами повітряного трелювання деревини", - повідомляє видання.

Журналісти з посиланням на екологів вказують, що такий "лазівкою" можуть скористатися для узаконення старих гусеничних тракторів, які трелюют деревину шляхом волочіння та шкодять навколишньому середовищу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада заборонила суцільну вирубку лісів на схилах карпатських гір.

В липні Президент Володимир Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці, незаконній вирубці лісів і поліпшення доступу до мобільного інтернету.