підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 грудня 2019, понеділок, 08:36 51
Європа 2019-12-02T23:30:11+02:00
Українські Новини
У Польщі тисячі людей в різних містах вийшли на акції протестів

У Польщі тисячі людей в різних містах вийшли на акції протестів

Судова реформа, Польща, протести в Польщі

У Польщі відразу в декількох містах тисячі людей вийшли на акції протестів 1 грудня на знак протесту проти звільнення судді Павла Ющишина з Ольштина, який виступив проти проведеної польською владою судової реформи.

У Варшаві протестувальники зібралися біля будівлі Мін'юсту, розгорнувши транспаранти з написами: "Шана і слава суддям, які не дають себе зламати" і "Незалежні суди - це право всіх громадян". Подібні акції пройшли також у Кракові, Познані, Щеціні та Вроцлаві, пише DW.

Двома днями раніше суддя Павло Ющишин був звільнений зі свого поста після дисциплінарного розгляду з приводу його дій при розгляді апеляції. Ющишин поставив під сумнів незалежність судді, який виніс вирок першої інстанції, який був призначений новим орган, що наглядає за всіма судами країни - Національною радою юстиції, який був створений в рамках судової реформи, ініційованої правлячої національно-консервативною партією "Закон і справедливість".

Система польської юстиції перебудовується з 2015 року. У рамках судової реформи прийняті закони про реорганізацію Верховного суду і про Національну раду юстиції. Міністру юстиції були передані повноваження призначати та ініціювати відставку суддів Верховного суду, яких закон дозволив відправляти на пенсію достроково. Положення про пенсійний вік суддів було скасовано в 2018 році.

Польська судова реформа потрапила під жорстку критику в Євросоюзі. У листопаді 2019 року Європейський суд у Люксембурзі постановив, що польський закон 2017 року про відставку суддів і прокурорів порушує правила ЄС, так як може дозволити міністру юстиції Польщі довільно усувати суддів від роботи.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 у Варшаві обурені люди провели акцію протесту проти посилення закону про аборти. "Чорний протест" стартував після того, як у першому читанні у польському Сеймі пройшов законопроект, що передбачає не тільки повну заборону абортів, але і введення кримінальної відповідальності за їх вчинення.

Більше новин про: Судова реформа Польща протести в Польщі

Архів
Новини
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
На Волині у лісництві вночі застрелили 7 ланей 23:18
Зеленський затвердив рішення РНБО про посилення енергобезпеки 22:55
"Слуга народу" визначилася з кандидатурою замість скандального глави міжнародного комітету Яременка 22:10
Суд залишив у силі домашній арешт Кондзелі 21:54
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
більше новин
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok