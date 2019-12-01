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01 грудня 2019, неділя, 23:28 80
Транспорт 2019-12-02T01:15:02+02:00
Українські Новини
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління

В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління

Австрія, Поїзд Nightjet, Потяг, нічний потяг
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB

В Австрії показали візуалізацію інтер'єру спальних вагонів у нічних поїздах Nightjet, які планують випустити на ринок в 2022 році. Потяг буде включати сім вагонів, серед яких три спальні вагони купе, три - у вигляді капсул, а також два вагони "люкс".

Проект інтер'єру продемонстрували Австрійські федеральні залізниці (ÖBB), пише ЦТС.

У всіх типах вагонів пасажирам запропонують безкоштовний Wi-Fi, можливість блокування дверей з допомогою безконтактних карток (NFC), біля кожного пасажирського місця буде дисплей керування освітленням і сервісного виклику, на стінках купе будуть присутні елементи дизайну у вигляді силуетів австрійських гір. Всі місця обладнують лампою для читання, зарядним пристроєм (бездротова зарядка + розетка), жалюзі, гачками для одягу і кишенею для преси і зберігання особистих речей.

В купе самого простого типу капсули обладнують складним столиком (з вбудованим дзеркалом), які рухаються уздовж бічної стінки. Багаж можна буде заховати в невеликій шафці, що закривається.

За бажання, на верхньому і нижньому рівнях пасажири зможуть об'єднувати простір купе з допомогою розсувної шторки в області голови.

Самі лежачі місця будуть ширшими в області голови і будуть звужуватися в ногах (аналогічно і в купейних вагонах класом вище).

У згаданих купейних вагонах передбачено більше місця для зберігання багажу під нижніми полицями. У таких купе встановлять висувні столики на обох рівнях, а з допомогою додаткової подушки можна буде обладнати додаткове дитяче місце.

На верхніх полицях буде передбачено захист від падіння за рахунок форми бічних панелей з бортиками в області голови і ніг пасажира.

В купе найвищої категорії буде всього по два спальних місця. Такі купе в ÖBB назвали Standard/Deluxe або "будинками на рейках". Тут у пасажирів, крім місця для багажу під нижньою полицею, буде відсік-гардероб, а в головах - "дизайнерські світильники, також в купе з'явиться додаткова висувна лава для універсального використання. Крім того, кожне таке купе буде обладнано власним душем і туалетом.

В Австрійських федеральних залізницях зазначають, що очікують від своїх пасажирів відгуків щодо представлених зразків дизайну, щоб максимально врахувати побажання клієнтів і внести необхідні зміни до початку експлуатації вагонів нового типу.

Поїзд Nightjet. Фото: ÖBBПоїзд Nightjet. Фото: ÖBB

Як повідомляли Українські Новини, пасажирів потягу "Запоріжжя-Бердянськ" вразив новий сервіс від "Укрзалізниці" - прямо у вагоні з-під рами вікна виросли гриби. Раніше бориспільський експрес довелося штовхати руками на ремонт. Також в соцмережах обурилися станом "нового" поїзда "Укрзалізниці", який був запущений до початку курортного сезону з Волині в Одесу.

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