49 українців не змогли відлетіти з Берліна через величезні черги на паспортному контролі

Півсотні українців не змогли у неділю, 1 грудня, вилетіти з аеропорту "Шенефельд" в Берліні. Про це повідомляли у посольстві України в Німеччині.

Причина полягала у великих чергах на паспортному контролі.

"Застрягли" пасажири трьох рейсів: "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair, "Берлін-Київ" та "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair. Пасажири почали дзвонити в посольство, розповідати, що в цілому 49 громадян не потрапили на рейси, незважаючи на те, що приїхали за дві години до вильоту", – сказано в повідомленні.

Зараз перевізники намагаються вирішити питання відправлення пасажирів іншими маршрутами або в інший день.

"Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією і співробітниками аеропорту вдалося оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки. Вже завтра всі громадяни України зможуть полетіти за маршрутом", - додали в посольстві.

Як повідомляли Українські Новини, українські спортсмени застрягли в аеропорту Франкфурта: Wizz Air не пустив їх на рейс.

У серпні 2018 року українські туристи застрягли в італійському Ріміні.