Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта: Wizz Air не пустил их на рейс

Популярный лоукостер Wizz Air отказал в посадке на самолет десяти украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев. В компании также отказались компенсировать любые расходы пострадавшим пассажирам.

Как сообщили в Facebook сами спортсмены, в компании отказ объяснили тем, что продали слишком много билетов, чем может вместить самолет. В результате пострадали более 30 человек, фактически застряв в немецком аэропорту.

В частности, по словам жены одного из тренеров команды спортсменов Оксаны Совы авиаперевозчик Wizz Air не предлагал талоны на питание, ни ночлег. Также не предложили возместить стоимость билетов. Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и обзоры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, половина из которых несовершеннолетние дети, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой!

– пояснила женщина.

Она также рассказала, что среди пострадавших пассажиров были граждане США, однако им компания сразу согласилась компенсировать все расходы на билеты. Когда же обратились украинские спортсмены и другие туристы из Украины – компания в любой компенсации отказала.

Ситуация в украинских спортсменов и туристов не простая, так как билеты на ближайшие рейсы распроданы, а ближайшая возможная дата вылета – среда. Родные спорсмен пока пытаются найти выход из ситуации, в частности занимаются поиском денег, чтобы вернуть их домой.

Как сообщали Українські Новини, венгерский лоукостер Wizz Air поднял цену на оплату услуги приоритетной посадки, а также повысил стоимость зарегистрированного багажа. А АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.