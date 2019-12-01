Після аварії літака "Стамбул - Одеса" авіакомпанія відновила рейси

Авіакомпанія Turkish Airlines відновила виконання авіарейсів "Стамбул – Одеса".

Про це Українським Новинам повідомив представник міжнародного аеропорту "Одеса".

Turkish Airlines виконує по 2 рейсу "Стамбул – Одеса" в добу.

Turkish Airlines призупинила виконання рейсів із-за інциденту зі своїм літаком Boeing 737.

21 листопада в одеському аеропорту Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines надломив стійку переднього шасі під час посадки.

Також рейси в Стамбул з Одеси виконують авіакомпанії Atlasglobal UA, МАУ і Onur Air.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Одеса" припинив роботу до 18:00 22 листопада з-за аварії літака Turkish Airlines.

В Одесі працює група фахівців, які вивчають причини аварії літака Boeing 737 22 листопада.

Літак авіакомпанії Turkish Airlines отримав серйозні пошкодження носової частини, також у нього відірвалося шасі.