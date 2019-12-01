Білорусь і Росія працюють над створенням єдиного парламенту і уряду

Білорусь і Росія продовжують роботу над узгодженням дорожніх карт поглибленої інтеграції, яка передбачає створення єдиного парламенту та уряду з певними повноваженнями.

Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко в ході міжнародної конференції "Євразійська економічна інтеграція" в Москві, пише Tut.by.

"Президенти домовилися, що цілі заявлені грандіозні (договором від 1999 року — прим.ред.) і вони не мають змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу та електроенергії, створити єдиний парламент та уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні керуючі функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - сказав він.

Семашко розповів, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

Він пояснив, що у дорожніх картах прописано створення єдиних ринків до 2021 року, але ще треба прожити цілий рік, 2020-й, мати певну ціну газу, вирішити проблему компенсації податкового маневру.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Лукашенко заявив про готовність до перегляду підходів до інтеграції з Росією. Також Лукашенка в день виборів назвав умови інтеграції з Росією.