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01 грудня 2019, неділя, 09:14 8
Політика світу 2019-12-01T10:00:01+02:00
Українські Новини
Білорусь і Росія працюють над створенням єдиного парламенту і уряду

Білорусь і Росія працюють над створенням єдиного парламенту і уряду

Олександр Лукашенко, Путін, Інтеграція Білорусі і Росії, Білорусь-Росія

Білорусь і Росія продовжують роботу над узгодженням дорожніх карт поглибленої інтеграції, яка передбачає створення єдиного парламенту та уряду з певними повноваженнями.

Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко в ході міжнародної конференції "Євразійська економічна інтеграція" в Москві, пише Tut.by.

"Президенти домовилися, що цілі заявлені грандіозні (договором від 1999 року — прим.ред.) і вони не мають змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу та електроенергії, створити єдиний парламент та уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні керуючі функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - сказав він.

Семашко розповів, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

Він пояснив, що у дорожніх картах прописано створення єдиних ринків до 2021 року, але ще треба прожити цілий рік, 2020-й, мати певну ціну газу, вирішити проблему компенсації податкового маневру.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Лукашенко заявив про готовність до перегляду підходів до інтеграції з Росією. Також Лукашенка в день виборів назвав умови інтеграції з Росією.

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