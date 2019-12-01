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01 грудня 2019, неділя, 08:37 9
Суспільство 2019-12-01T08:59:33+02:00
Українські Новини
У Києві залишені авто хочуть прибирати з вулиць і зможуть утилізувати

У Києві залишені авто хочуть прибирати з вулиць і зможуть утилізувати

Евакуація авто, автомобілі, Паркування автомобілів
Евакуація автомобіля. Фото: rulila.com
Евакуація автомобіля. Фото: rulila.com

Після того, як кияни забрали "невдало" припаркований позашляховик, а також не раз пасажири трамваїв штовхали неправильно припарковане авто, в міськраді Києва вирішили боротися з залишеними на вулицях столиці автомобілями, які заважають місцевим жителям. За зверненням мешканців будинків машини планують відправляти на штрафмайданчики. У разі, якщо власника авто не знайдуться, його продадуть з аукціону або утилізують, як це роблять у США.

На сьогодні саму процедуру місцева влада ще не розробили, на це є три місяці, йдеться у сюжеті "24 каналу".

"Ми бачимо одну, другу машину. Вони вже кілька років стоять без власників. Однак вони мають власників, вони мають номери, але кілька років вони вже просто мотлох", – сказав активіст Ігор Ляшенко.

Крім того, що в старенькому автомобілі, може залишатися газовий балон, в ньому можуть заховати і небезпечну зброю. Як це було влітку 2018 року. Тоді в спальному районі Києва прогримів вибух, коли діти гралися біля занедбаної "Волги"

Внаслідок четверо зазнали поранення. Як з'ясувалося згодом діти в салоні автомобіля знайшли коробку з гранатою.

Автожурналист Євгеній Муджірі каже, якщо ж такий автомобіль стоїть без порушень правил дорожнього руху, то поліція не має підстав його евакуювати. Тому, Київська міська рада, яка раніше не мала повноважень, взялася виправляти помилку.

Як повідомляли Українські Новини, для врегулювання проблем з хаотичним паркуванням, закон про якийнабрав чинності 27 вересня 2018 року, у Києві інспектори почали фіксувати порушення через фотозйомку, а також виносити постанови про штрафи за вчинені адміністративних правопорушень.

 

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