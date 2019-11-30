підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
30 листопада 2019, субота, 23:55 9
Суспільство 2019-11-30T23:58:19+02:00
Українські Новини
Жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася своїх суперників

Жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася своїх суперників

Жеребкування, Євро-2020
Футбол. Фото: Facebook
Футбол. Фото: Facebook

Сьогодні, 30 листопада, в румунському Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини футбольного чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє Ua-football.com.

За підсумками жеребкування стали відомі склади шести груп, а ще чотири учасника додадуться до них у березні після плей-офф Ліги націй.

Результати жеребкування

Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, переможець плей-офф Ліги націй

Група D: Англія, Хорватія, переможець плей-офф Ліги націй, Чехія

Група E: Іспанія, Швеція, Польща, переможець плей-офф Ліги націй

Група F: переможець плей-офф Ліги націй, Португалія, Франція, Німеччина.

Євро-2020
 

Чемпіонат Європи пройде з 12 червня по 12 липня наступного року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, а матчі континентальної першості в зв'язку з 60-річчям заснування Євро відбудуться в різних містах Європи.

Збірна України без поразок пройшла свою відбіркову групу на Євро-2020, обійшовши команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Нагадаємо, що Україна зіграє з Голландією: стали відомі всі кошики при жеребкуванні Євро-2020.

Більше новин про: Жеребкування Євро-2020

Архів
Новини
Футбол. Фото: Facebook
Жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася своїх суперників 23:55
Зеленський заявив, що в платіжках за грудень ціна за газ повинна бути знижена 22:31
Бородянський похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді" 21:59
Міністр Бородянський виділив держфонду Марини Порошенко в 2 рази більше грошей з бюджету, ніж давали при президентові Порошенко 21:31
У Києві підірвали відділення Ощадбанку. Фото: facebook.com/pyshnyy
З підірваного в Києві "Ощадбанку" вкрали 250 тисяч гривень, завдали збитків на мільйони 20:30
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами 21:05
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд гривень за підсумками 9 місяців 10:47
Журналіст назвав брехнею виправдання голови АМКУ Терентьєва щодо бюджету його лакшері-подорожей 11:28
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok