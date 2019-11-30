Жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася своїх суперників

Сьогодні, 30 листопада, в румунському Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини футбольного чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє Ua-football.com.

За підсумками жеребкування стали відомі склади шести груп, а ще чотири учасника додадуться до них у березні після плей-офф Ліги націй.

Результати жеребкування

Група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, переможець плей-офф Ліги націй

Група D: Англія, Хорватія, переможець плей-офф Ліги націй, Чехія

Група E: Іспанія, Швеція, Польща, переможець плей-офф Ліги націй

Група F: переможець плей-офф Ліги націй, Португалія, Франція, Німеччина.

Чемпіонат Європи пройде з 12 червня по 12 липня наступного року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, а матчі континентальної першості в зв'язку з 60-річчям заснування Євро відбудуться в різних містах Європи.

Збірна України без поразок пройшла свою відбіркову групу на Євро-2020, обійшовши команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Нагадаємо, що Україна зіграє з Голландією: стали відомі всі кошики при жеребкуванні Євро-2020.