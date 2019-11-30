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30 листопада 2019, субота, 17:27 24
Силові структури 2019-11-30T20:30:02+02:00
Українські Новини
Затримання героїну на Закарпатті: у вантажівці було 370 кг небезпечного наркотику

Затримання героїну на Закарпатті: у вантажівці було 370 кг небезпечного наркотику

Героїн, вантажівка, Контрабанда, Важкі наркотики

Співробітники Державної прикордонної служби виявили 370 кг героїну у вантажівці на кордоні зі Словаччиною в Закарпатській області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У вантажівці, яка прямувала до Німеччини, було більше ніж 370 кг героїну", - написано в ньому.

Зазначається, що в п'ятницю на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського загону спільно з працівниками митниці затримали вантажний автомобіль, в якому містилася значна кількість речовини темно-коричневого кольору.

Експрес-аналіз показав, що це героїн.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваних у контрабанді рекордних 600 кілограмів героїну заарештували. Також величезну партію героїну на $50 млн виявила поліція в Київській області.

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