Затримання героїну на Закарпатті: у вантажівці було 370 кг небезпечного наркотику

Співробітники Державної прикордонної служби виявили 370 кг героїну у вантажівці на кордоні зі Словаччиною в Закарпатській області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У вантажівці, яка прямувала до Німеччини, було більше ніж 370 кг героїну", - написано в ньому.

Зазначається, що в п'ятницю на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського загону спільно з працівниками митниці затримали вантажний автомобіль, в якому містилася значна кількість речовини темно-коричневого кольору.

Експрес-аналіз показав, що це героїн.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваних у контрабанді рекордних 600 кілограмів героїну заарештували. Також величезну партію героїну на $50 млн виявила поліція в Київській області.