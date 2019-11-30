У Харкові прогримів вибух у гаражі: загинули три людини

Три людини загинули внаслідок вибуху газового балона в гаражі в Індустріальному районі Харкова вранці 30 листопада. Як повідомляє поліція Харківської області, в гаражному кооперативі сталася пожежа гаража, в якому знаходився автомобіль "ВАЗ 2108". "Внаслідок пожежі вибухнув газовий балон і обвалилися бетонні перекриття. Після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілих тіла", - сказано в повідомленні. Повідомлення про пожежу в гаражі по вулиці Зеленодільське надійшло в поліцію близько 5:30. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз встановлюють особи загиблих. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаємо, у Києві в суботу невідомі підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголошений план "Сирена".