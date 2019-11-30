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  • У Харкові прогримів вибух у гаражі: загинули три людини
30 листопада 2019, субота, 12:45 22
Події 2019-11-30T13:00:38+02:00
Українські Новини
У Харкові прогримів вибух у гаражі: загинули три людини

У Харкові прогримів вибух у гаражі: загинули три людини

вибух, Нацполіція, загиблі від вибуху
Вибух в гаражі Харкова.
Вибух в гаражі Харкова.

Три людини загинули внаслідок вибуху газового балона в гаражі в Індустріальному районі Харкова вранці 30 листопада.

Як повідомляє поліція Харківської області, в гаражному кооперативі сталася пожежа гаража, в якому знаходився автомобіль "ВАЗ 2108".

"Внаслідок пожежі вибухнув газовий балон і обвалилися бетонні перекриття. Після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілих тіла", - сказано в повідомленні.

Повідомлення про пожежу в гаражі по вулиці Зеленодільське надійшло в поліцію близько 5:30.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз встановлюють особи загиблих.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Києві в суботу невідомі підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголошений план "Сирена".

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