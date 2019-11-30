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  • У Києві п'яний водій на ВАЗ протаранив два авто: є постраждалі
30 листопада 2019, субота, 10:15 41
Події 2019-11-30T10:34:35+02:00
Українські Новини
У Києві п'яний водій на ВАЗ протаранив два авто: є постраждалі

У Києві п'яний водій на ВАЗ протаранив два авто: є постраждалі

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ДТП у Києві. Фото: Інформатор
ДТП у Києві. Фото: Інформатор

Увечері п'ятниці, 29 листопада, на Мінському масиві сталася аварія за участю трьох автомобілів. На вулиці Полярній автомобіль ВАЗ на повному ходу виїхав на зустрічну смугу і влетів у Hyundai, який відкинуло в Opel.

В автомобілі виявили постраждалого чоловіка, від якого пахло алкоголем, повідомляє Інформатор.

Аварія сталася близько 23:00 на перетині вулиць Полярна і Рокоссовського. Як розповіла пасажирка Opel, вони стояли ззаду Hyundai на світлофорі. Їм назустріч, з боку Окружної, на великій швидкості їхав ВАЗ. Він дивно маневрував і трохи не зачепив інші автомобілі, а після вилетів на зустрічну смугу і протаранив Hyundai.

З пасажирського сидіння, за словами жінки з Opel, буквально вивалився водій з закривавленою головою, від якого тхнуло алкоголем. Невідомо, чи намагався він втекти з місця ДТП, але розлючені водії оточили його і почали чекати поліцію. Чоловіка з травмами забрали лікарі, а після його перевірять на вміст заборонених речовин у крові. На місці працювала патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

ДТП в Києві. Фото: ІнформаторДТП в Києві. Фото: Інформатор

Нагадаємо, із-за сильного туману на трасі "Одеса-Київ" відбулося одразу три ДТП: є жертви.

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