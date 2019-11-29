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29 листопада 2019, пʼятниця, 22:21 4
Європа 2019-11-29T22:22:53+02:00
Українські Новини
У Лондоні через теракт на мосту загинули дві людини

У Лондоні через теракт на мосту загинули дві людини

Загиблі, стрілянина, Теракт, Лондон
Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden
Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden

На Лондонському мосту чоловік з ножем напав на перехожих, внаслідок чого загинули дві людини. Поліція застрелила нападника. Про це повідомляє "BBC Україна".

У поліції сказали, що це був теракт. Підозрюваний помер на місці. При цьому є інформація, що чоловік мав на собі фальшивий вибуховий пристрій. Кілька людей поранені. Представники влади та поліції дякують перехожим, які кинулися на нападника і зупинили його. Один з перехожих вихопив у нього ніж.

"Ці люди ризикували своїм життям, щоб врятувати інших. Спасибі їм", - заявив мер Лондона Садок Хан.


На кадрах, які опублікували в соцмережах, видно, як кілька перехожих тримають чоловіка. Інший чоловік у костюмі відбігає від них, тримаючи великий ніж.

На інших кадрах видно, як людина нерухомо лежить на тротуарі на мосту, а бійці спецпідрозділу поліції ціляться в нього з відстані приблизно 20 метрів.

Місце події оточене поліцією. Проводяться обшуки, щоб переконатися, чи немає загрози. Лондон-брідж розташований у жвавому фінансовому і туристичному центрі британської столиці.

Два роки тому він став ареною великого теракту, в результаті якого від ножових поранень загинули вісім осіб і майже півсотні були поранені.

Як повідомляли Українські Новини, в Лондоні перекрили міст через Темзу через повідомлення про стрілянину.

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