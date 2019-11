У Лондоні через теракт на мосту загинули дві людини

У поліції сказали, що це був теракт. Підозрюваний помер на місці. При цьому є інформація, що чоловік мав на собі фальшивий вибуховий пристрій. Кілька людей поранені. Представники влади та поліції дякують перехожим, які кинулися на нападника і зупинили його. Один з перехожих вихопив у нього ніж.

"Ці люди ризикували своїм життям, щоб врятувати інших. Спасибі їм", - заявив мер Лондона Садок Хан.



На кадрах, які опублікували в соцмережах, видно, як кілька перехожих тримають чоловіка. Інший чоловік у костюмі відбігає від них, тримаючи великий ніж.



На інших кадрах видно, як людина нерухомо лежить на тротуарі на мосту, а бійці спецпідрозділу поліції ціляться в нього з відстані приблизно 20 метрів.



Місце події оточене поліцією. Проводяться обшуки, щоб переконатися, чи немає загрози. Лондон-брідж розташований у жвавому фінансовому і туристичному центрі британської столиці.

Два роки тому він став ареною великого теракту, в результаті якого від ножових поранень загинули вісім осіб і майже півсотні були поранені.

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP