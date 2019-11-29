Активістів та журналістів закликали взяти участь у челенджі в підтримку Женевських конвенцій

Посольство Швейцарії та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні закликали журналістів та представників ЗМІ взяти участь гуманітарному Tetris Challenge, щоб привернути увагу до важливості Женевських конвенцій та їх застосування під час конфліктів.

Про це повідомляють організатори Міжнародної конференції "Женевські конвенції: 70 років на захисті гуманності на війні".

"Щоб привернути увагу до важливості Женевських конвенцій та їх застосування під час конфліктів, 30 листопада 2019 року МКЧХ і Посольство Швейцарії розпочинають гуманітарний Tetris Challenge у соціальних мережах під хештегом #GC70 і запрошують журналістів та громадських діячів долучитися протягом наступних 7 днів. ЗМІ та громадські організації, які хотіли б приєднатися, можуть публікувати фотографії під хештегом #GC70 на своїх веб-сторінках і сторінках у соціальних мережах, пояснюючи, чому захист цивільних осіб/вразливого населення важливий під час конфлікту. Також можна поділитись фото з МКЧХ", - йдеться в повідомленні.

Tetris Challenge посольства Швейцарії в Україні. Фото: МКЧХ

Зазначається, що Женевські конвенції – це правила, які застосовуються під час збройних конфліктів і спрямовані на захист людей, які не беруть або більше не беруть участі у військових діях: цивільні особи, затримані, військовополонені, хворі та поранені військовослужбовці на полі бою; поранені, хворі та особи, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі.

Іншими словами, Женевські конвенції є мінімальним гуманітарним стандартом ставлення до ув'язнених, затриманих, цивільних осіб та осіб, які більше не беруть участі у військових діях.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні Червоний Хрест направив 12 вантажівок з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу. Раніше Червоний Хрест також направив більш ніж 70 тонн гуманітарної допомоги на непідконтрольні території Донбасу.