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29 листопада 2019, пʼятниця, 17:37 21
Суспільство 2019-11-29T17:43:56+02:00
Українські Новини
З початком опалювального сезону борги українців за комуналку почали рости

З початком опалювального сезону борги українців за комуналку почали рости

Борги за опалення, комунальні послуги, Заборгованість за комунальні послуги, опалення
Опалення
Опалення

У жовтні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 1,5%, або на 717,8 млн. гривень, до 47 244,8 млн. гривень порівняно з вереснем.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 листопада 2019 року збільшився на 43,7 млн гривень до 4 954,4 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 35,9 млн гривень до 14 414,7 млн. гривень.

Борг за газопостачання збільшився на 576 млн гривень до 22 873,9 млн гривень.

У жовтні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 619,093 млн гривень), Харківській (2 598,615 млн гривень) та Дніпропетровській (2 222,867 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (2 375,736 млн гривень), Дніпропетровській (2 288,358 млн гривень) і Одеській (2 533,122 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в жовтні зафіксована в Києві (939,252 млн гривень), Дніпропетровській (1 010,123 млн гривень) і Донецькій (400,339 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, українці переплачують за комуналку: як зміняться платіжки в опалювальний період.

Раніше, в серпні, борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 1,7%, або на 838,2 млн гривень, до 47 301,9 млн гривень.

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