Податкова зменшила кількість позапланових перевірок майже на третину

Державна Податкова служба зменшила кількість позапланових перевірок на 29% до 2,7 тис. (3,8 тисяч за аналогічний період минулого року).

Про це йдеться на сторінці у соціальній мережі Facebook голови Державної податкової служби Сергія Верланова, передають Українські Новини.

"Застосування ризикоорієнтованих підходів дає змогу значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень у бюджет. Обраний оновленою Податкової службою курс на зменшення тиску на бізнес - вже дає результат", - зазначив Верланов.

Також він наголосив, що принцип Нової Податкової - якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно, а перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків.

Як повідомляли Українські Новини, Україна опустилася на 11 позицій і посіла 65-е місце у рейтингу Paying Taxes-2020, який підготовлений Світовим банком і аудиторською компанією PwC.

Раніше найбільші бізнес-асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор".