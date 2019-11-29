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29 листопада 2019, пʼятниця, 15:19 7
Податки 2019-11-29T16:00:02+02:00
Українські Новини
Податкова зменшила кількість позапланових перевірок майже на третину

Податкова зменшила кількість позапланових перевірок майже на третину

Податкова, Перевірки, платники податків, податкові перевірки
Податки. Фото: pixabay
Податки. Фото: pixabay

Державна Податкова служба зменшила кількість позапланових перевірок на 29% до 2,7 тис. (3,8 тисяч за аналогічний період минулого року).

Про  це йдеться на сторінці у  соціальній мережі Facebook голови Державної податкової служби Сергія Верланова, передають Українські Новини.

"Застосування ризикоорієнтованих підходів дає змогу значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень у бюджет. Обраний оновленою Податкової службою курс на зменшення тиску на бізнес - вже дає результат", - зазначив Верланов.

Також він наголосив,  що принцип Нової Податкової - якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно, а  перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків.

Як повідомляли Українські Новини, Україна опустилася на 11 позицій і посіла 65-е місце у рейтингу Paying Taxes-2020, який підготовлений Світовим банком і аудиторською компанією PwC.

Раніше найбільші бізнес-асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор".

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