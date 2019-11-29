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29 листопада 2019, пʼятниця, 13:01 20
Азія 2019-11-29T14:45:03+02:00
Українські Новини
Друга частина "Слуги народу" визнана кращим іноземним фільмом в Китаї

Друга частина "Слуги народу" визнана кращим іноземним фільмом в Китаї

фільм, Слуга народу-2, Володимир Зеленский, Китай, Квартал 95
Постер до фільму
Постер до фільму "Слуга народу-2" в Китаї. Фото: kvartal95.com

Незважаючи на критику з боку соціальних мереж "Слуга народу-3", повнометражний фільм "Слуга народу-2" отримав нагороду на фестивале2nd Pioneer Art Film Festival, який проходив у китайському місті Чунцин.

Про це повідомляє прес-служба студії "Квартал 95".

Фільм отримав Нагороду на церемонії закриття фестивалю в номінації "Кращий фільм іноземного виробництва". Вручав нагороду член журі Джян Пін, а отримував – представник Держкіно Артем Голосів.

Сам фільм розповідає про пригоди президента з народу Василя Голобородька. Цей формат вже встигла придбати американська компанія FOX Studios.

Крім компанії, формат серіалу або сам фільм також придбали представники більш ніж 20 країн.

В Україні фільм "Слуга народу-2" став одним з лідерів прокату в 2017 році, посівши друге місце після романтичної комедії "8 кращих побачень".

Як повідомляли Українські Новини, прем'єра "Слуги народу-3" відбулася 27 березня. Раніше "Слуга народу" тричі осоромився в міжнародних питаннях.

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