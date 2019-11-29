Загибель українських туристів у горах Словаччини: стали відомі подробиці та імена загиблих

Ломницький Штіт - одна з найвищих гір у масиві Високі Татри. Фото: podorozhuy.com.ua

Ломницький Штіт - одна з найвищих гір у масиві Високі Татри. Фото: podorozhuy.com.ua

Українські альпіністи загинули в Словаччині при сходженні на гору Ломніцький Штіт на сході країни. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомляє прес-служба Гірничорятувальної служби Словаччини.

"У другій половині дня 28 листопада 2019 року українські альпіністи звернулися за допомогою по лінії екстреної допомоги "18300", повідомивши про падіння двох учасників з групи альпіністів з 11 чоловік у районі Цмитра - гора Ломніцький Штіт", - йдеться в повідомленні.

Ломніцький Штіт - одна з найвищих гір у масиві Високі Татри. Її висота становить 2632 м.

За інформацією служби, на допомогу альпіністам вирушили дві групи рятувальників пожежної бригади з 14 осіб.

За даними рятувальників, в районі була погана видимість і йшов сніг. Перша рятувальна група після прибуття на місце події виявила два тіла без ознак життя.

"Українські альпіністи, чоловік у віці 67 років і жінка у віці 30 років отримали травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Тіла загиблих українців були доставлені в район Скалнате Плесо і звідти в морг в Новому Смоковці, де вони були прийняті співробітниками поліції.

Як повідомлялося, загиблими є інструктор Володимир Михалко і альпіністка Ірина Скрилева.

Як повідомляли Українські Новини, тіла сотень альпіністів, намагалися підкорити Еверест, з'явилися з-під снігу.