підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Загибель українських туристів у горах Словаччини: стали відомі подробиці та імена загиблих
29 листопада 2019, пʼятниця, 12:57 12
Європа 2019-11-29T16:45:04+02:00
Українські Новини
Загибель українських туристів у горах Словаччини: стали відомі подробиці та імена загиблих

Загибель українських туристів у горах Словаччини: стали відомі подробиці та імена загиблих

альпіністи, Словакія
Ломницький Штіт - одна з найвищих гір у масиві Високі Татри. Фото: podorozhuy.com.ua
Ломницький Штіт - одна з найвищих гір у масиві Високі Татри. Фото: podorozhuy.com.ua

Українські альпіністи загинули в Словаччині при сходженні на гору Ломніцький Штіт на сході країни. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомляє прес-служба Гірничорятувальної служби Словаччини.

"У другій половині дня 28 листопада 2019 року українські альпіністи звернулися за допомогою по лінії екстреної допомоги "18300", повідомивши про падіння двох учасників з групи альпіністів з 11 чоловік у районі Цмитра - гора Ломніцький Штіт", - йдеться в повідомленні.

Ломніцький Штіт - одна з найвищих гір у масиві Високі Татри. Її висота становить 2632 м.

За інформацією служби, на допомогу альпіністам вирушили дві групи рятувальників пожежної бригади з 14 осіб.

За даними рятувальників, в районі була погана видимість і йшов сніг. Перша рятувальна група після прибуття на місце події виявила два тіла без ознак життя.

"Українські альпіністи, чоловік у віці 67 років і жінка у віці 30 років отримали травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Тіла загиблих українців були доставлені в район Скалнате Плесо і звідти в морг в Новому Смоковці, де вони були прийняті співробітниками поліції.

Як повідомлялося, загиблими є інструктор Володимир Михалко і альпіністка Ірина Скрилева.

Як повідомляли Українські Новини, тіла сотень альпіністів, намагалися підкорити Еверест, з'явилися з-під снігу.

Більше новин про: альпіністи Словакія

Архів
Новини
У Миколаєві обговорили земельну реформу 16:56 Прес-реліз
СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні" 16:47
Директор інституту демографії проти електронної перепису населення 16:41
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
Українці масово скуповують дитячі автокрісла 16:33 Інфографіка
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Іншого виходу у нас немає: Мін'юст хоче закривати в'язниці 21:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok