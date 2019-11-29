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29 листопада 2019, пʼятниця, 08:34 4
Політика 2019-11-29T12:15:04+02:00
Українські Новини
Президент Грузії відклала приїзд в Україну на прохання української сторони

Президент Грузії відклала приїзд в Україну на прохання української сторони

Грузія, Візит
Саломе Зурабішвілі. Фото: president.gov.ge
Саломе Зурабішвілі. Фото: president.gov.ge

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перенесла свій візит в Україну на 2020 рік. Про це в четвер, 28 листопада, повідомила адміністрація грузинського лідера.

Наголошується, що приїзд Зурабішвілі в Київ був запланований на листопад поточного року, "однак з-за поточних процесів в Україні, на прохання української сторони, візит перенесено на 2020 рік".

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив угоду з Грузією про взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій.

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