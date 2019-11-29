Президент Грузії відклала приїзд в Україну на прохання української сторони

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перенесла свій візит в Україну на 2020 рік. Про це в четвер, 28 листопада, повідомила адміністрація грузинського лідера.

Наголошується, що приїзд Зурабішвілі в Київ був запланований на листопад поточного року, "однак з-за поточних процесів в Україні, на прохання української сторони, візит перенесено на 2020 рік".

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив угоду з Грузією про взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій.