Українські альпіністи загинули в горах Словаччини

У Словаччині 28 листопада загинули двоє українських альпіністів – інструктор Володимир Михалко і альпіністка Ірина Скрилева.

Як повідомляється на сторінці Федерації альпінізму і скелелазіння міста Києва в Facebook, нещасний випадок стався на спуску з гори Видлова башта (висота – 2522 метра) в словацьких Татрах (частина Карпат). Факт загибелі українців підтвердили місцеві рятувальники, обставини справи з'ясовуються, повідомили у Федерації альпінізму і скелелазіння України.

"Вийшов загін 14 осіб місцевих рятувальників. Погода не льотна. Зараз із-за складних умов рятувальний загін припинив роботи. Спробують завтра (29 листопада) транспортувати. Інші учасники повертаються на місце базування, будинок Замковского. Зв'язок з ними відсутній в даний момент. Всі подробиці пізніше", – прокоментував пошукову операцію альпініст Олександр Кашель.

Як повідомляли Українські Новини, тіла сотень альпіністів, намагалися підкорити Еверест, з'явилися з-під снігу.

Раніше з Евересту вертольотом зняли двох альпіністів застрягли на висоті 6,4 км. Також в Канаді в горах зникли троє відомих альпіністів.