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19 апреля 2019, пятница, 10:15 12
Америка 2019-04-19T10:15:08+03:00
Українські Новини
В Канаде в горах исчезли трое известных альпинистов

В Канаде в горах исчезли трое известных альпинистов

Вчера, 18 апреля, стало известно об исчезновении троих известных альпинистов, которые совершали опасный подъем горы, в Канадских Скалистых Горах. Об этом сообщает The Guardian.

Так, сообщается, что мужчины поднимались на пик Ховсе в Банфе, во вторник, 16 апреля, их накрыла лавина, после чего, по предварительным данным, они погибли. В среду начали поиски альпинистов, но так их и не нашли.

Отмечается, что спасатели обнаружили в горах обломки альпинистского снаряжения, однако из-за сложных погодных условий трудно проводить поиски.

Исчезнувшими альпинистами оказались Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскелли - были подготовленными и имели большой опыт. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.

Альпинисты поднимались на пик Ховсе в Банфе, который имеет высоту всего 3295 м.

Как сообщали Українські Новини, тела сотен альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, появились из-под снега.

Ранее с Эвереста вертолетом сняли двух альпинистов, застрявших на высоте 6,4 км.

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