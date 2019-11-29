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  • Художник Юлія Полякова, чиї картини експонуються в Офісі Президента, представила свою першу книгу
29 листопада 2019, пʼятниця, 06:45 8 Фото
Життя 2019-11-29T08:00:02+02:00
Українські Новини
Художник Юлія Полякова, чиї картини експонуються в Офісі Президента, представила свою першу книгу

Художник Юлія Полякова, чиї картини експонуються в Офісі Президента, представила свою першу книгу

Художник, Письменник, Книга, Картина, Полякова Юлія

У столичному арт-кафе "Букіторія" популярна київська художник Юлія Полякова представила свою першу книгу. Дебютне видання, яке отримало назву "I am cat." (Я - кішка) є збіркою коротких оповідань. До нього увійшли історії, що розповідають про життя фантастичних супергероїв. Саме ці вигадані персонажі з популярних коміксів були головними дійовими особами-прототипами для серії картин, які склали експозицію недавньої черговий персональної виставки Полякової.

"Чесно кажучи, спочатку я не ставила собі за мету підготувати книгу. Просто перед моєю виставкою, що пройшла в першій декаді жовтня, організатори попросили мене підготувати короткі описи під мої нові картини. Все це замислювалося як буклет. Але в ході роботи невеликі текстівки поступово трансформувалися в невеличкі оповідання. Ними мені і захотілося поділитися з відвідувачами виставки. А тепер, після її завершення, з моїми друзями і приятелями ми говоримо саме про книгу", - зазначила Юлія Полякова.

Своїми улюбленими персонажами автор книги визначила Бетмена і Диво-жінку. У коротких новелах письменник розповіла, як про їхні подвиги, так і звичайні життєві переживання. Але, як вважає сама Юлія, ці розповіді знаходяться в гармонії з її картинами, якими ілюстрована представлена ​​книга.

Слід зазначити, що відома київський художник Юлія Полякова, отримала нещодавно ще більшу популярність в країні і за кордоном після того, як ряд її робіт, за вибором Президента України Володимира Зеленського, прикрасили інтер'єри Офісу Глави держави. І кажучи про ті картини, які з літа експонуються в інтер'єрі Офісу Президента України Володимира Зеленського, Полякова заявила, що ті роботи, що були представлені на осінній виставці і стали ілюстраціями в нинішній книзі, можуть з часом замінити роботи, які експонуються на Банковій.

"А чому б і ні? Якщо в Офісі Президента не побоялися представити мої роботи, які деякі "критики" назвали "зайве відвертими з голими жінками", то чому там не захочуть представити супергероїв, яких нам деколи так не вистачає в повсякденному житті?" - дещо з викликом зазначила Полякова.

Як повідомляли Українські Новини, київський художник Юлія Полякова в своїй творчості оригінально і нестандартно поєднує графічний дизайн, фотографію, графіку та живопис. А в результаті - створює неординарні і досить відверті картини.

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