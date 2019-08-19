Була дуже здивована тим, що мої картини виставлені в Офісі Президента Зеленського, - Полякова

Про те, що її полотна відтепер будуть представлені в кабінетах Офісу Президента України Володимира Зеленського, популярна київська художниця Юлія Полякова дізналася випадково. Про це вона повідомила в коментарі Українським Новинам.

"Це сталося досить несподівано. Спочатку мені з привітаннями почали дзвонити друзі. Я не зовсім зрозуміла, з чим мене вітають. Потім вже деталі дізнавалася з соціальних мереж", - зазначила Юлія Полякова.

За словами художниці, їй попередньо дзвонили з Музею історії Києва, в чиїх запасниках є одна з її робіт. Але інформацію про те, що її картина буде виставлена ​​в державній установі, Полякова сприйняла без якогось захоплення: постійні персональні і спільні з іншими майстрами виставки займають її набагато більше. Потім чиновники попросили у Юлії для тимчасової експозиції ще кілька робіт. Таким чином, сьогодні в Офісі Президента Зеленського демонструються 4 її картини.

Як зазначила Юлія Полякова, те, що вибір припав саме на ці її роботи трохи здивувало: серед її творінь є полотна, які відразу "чіпляють" відвідувачів її виставок і на довго залишаються в пам'яті. Хоча, як каже сама Полякова, такі роботи є і більш спірними і провокативними.

"Мене дещо потішили дискусії в соціальних мережах, що, мовляв, в Офісі Президента тепер висять картини з оголеними тілами або полотна "залиті кров'ю". Я, чесно кажучи, не бачу у відібраних роботах і натяку на вульгарність. А те, що окремі люди назвали кров'ю, насправді виявилося червоними яблуками. Там саме полотно так і називається - "Райські яблучка", - заявила Полякова.

Юлія Полякова в своїй творчості оригінально і нестандартно поєднує графічний дизайн, фотографію, графіку та живопис. А в результаті - створює неординарні і досить відверті картини.

Як довго її роботи будуть виставлені в Офісі Президента Зеленського, Юлія Полякова поки не знає. Художниця сказала, що попередньо її просили надати картини на термін 3 місяці.

Як повідомила на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook заступник директора Музею історії Києва Тетяна Костенко, на минулому тижні стіни Офісу Президента України прикрасили картинами молодих українських художників з колекції Музею історії Києва.

Керівництву країни будуть створювати атмосферу і піднімуть настрій роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої і Олексія Кондакова, - розповіла Тетяна Костенко.

На полотнах зображені сюжети з різними тематиками.