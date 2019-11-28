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28 листопада 2019, четвер, 20:42 7
Силові структури 2019-11-28T21:49:45+02:00
Українські Новини
Крилату ракету "Нептун" успішно випробували: вона пролетіла 250 км

Крилату ракету "Нептун" успішно випробували: вона пролетіла 250 км

Крилаті ракети, Вогневі випробування

В Україні успішно завершилися випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Про це поінформував Генеральний директор - Генеральний конструктор ДККБ "ПРОМІНЬ" Олег Коростельов, повідомляє Defense Express.

"Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту і висотах. Тобто, можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками", - заявив Генеральний конструктор.

 

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків в залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може знаходитися на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання складає до 15 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".

Раніше артилеристи ВСУ випробували "Півонії".

Тим часом випробування нової ракети "Вільха М" пройшли в Одеській області.

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