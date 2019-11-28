підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 17:42 35
Зовнішня політика 2019-11-28T17:59:21+02:00
Українські Новини
У журналі "Survival" Севастополь назвали російським, але потім вибачилися

У журналі "Survival" Севастополь назвали російським, але потім вибачилися

окупація Криму, анексія Криму, Міжнародний інститут стратегічних досліджень, IISS, Севастополь

Посольство України у Великобританії закликає Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) виправити згадка Севастополя як території Росії.

Про це Посольство України у Великобританії повідомило на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу "Survival", який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь згаданий, як територія Росії. Ми нагадуємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році", - йдеться в ньому.

Посольство України очікує, що Міжнародний інститут стратегічних досліджень виправить цю помилку на правдиву інформацію.

У свою чергу журнал Survival: Global Politics and Strategy, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, на своє сторінці в мікроблозі Twitter вибачився за цю ситуацію.

"Ми приносимо свої вибачення за редакторську помилку, яка ні в якому разі не відображає позицію IISS і журналу Survival, що стосується незаконної анексії Росією Криму. Онлайн текст буде виправлено, також виправлення з'явиться в наступному випуску журналу Survival", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українькі Новини, Apple виправив карти в Росії, вказавши Крим російським.

Тим часом США прийняли закон, забороняє визнавати Крим російським.

Більше новин про: окупація Криму анексія Криму Міжнародний інститут стратегічних досліджень IISS Севастополь

Архів
Новини
Грецькі острови і Афіни готуються до руйнівного цунамі 19:34
Одеські портовики просять прем'єра звільнити в.о. голови АМПУ Вецкаганса, – ЗМІ 19:18
Рецедевист боявся винесення вироку і зірвав 100 судових засідань, справу передано до суду 19:02
Омбудсмен повідомляє, що прийшов провідати водій іншого авто-учасника ДТП. Фото: facebook.com/KulebaMykola
Кулеба показав перше фото з лікарняної палати в клініці "Феофанії" 18:56
САП хоче заарештувати Альперіна із заставою 288 млн гривень 18:16
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok