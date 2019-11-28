У журналі "Survival" Севастополь назвали російським, але потім вибачилися

Посольство України у Великобританії закликає Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) виправити згадка Севастополя як території Росії.

Про це Посольство України у Великобританії повідомило на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу "Survival", який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь згаданий, як територія Росії. Ми нагадуємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році", - йдеться в ньому.

Посольство України очікує, що Міжнародний інститут стратегічних досліджень виправить цю помилку на правдиву інформацію.

У свою чергу журнал Survival: Global Politics and Strategy, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, на своє сторінці в мікроблозі Twitter вибачився за цю ситуацію.

"Ми приносимо свої вибачення за редакторську помилку, яка ні в якому разі не відображає позицію IISS і журналу Survival, що стосується незаконної анексії Росією Криму. Онлайн текст буде виправлено, також виправлення з'явиться в наступному випуску журналу Survival", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українькі Новини, Apple виправив карти в Росії, вказавши Крим російським.

Тим часом США прийняли закон, забороняє визнавати Крим російським.