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28 листопада 2019, четвер, 17:01 33
Політика 2019-11-28T19:45:03+02:00
Українські Новини
Добкін хоче повісити на Майдані Порошенка Турчинова, Тягнибока, а Парубія повісити в Одесі вверх ногами

Добкін хоче повісити на Майдані Порошенка Турчинова, Тягнибока, а Парубія повісити в Одесі вверх ногами

Петро Порошенко, Олег Тягнибок, Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Михайло Добкін

Колишній депутат Верховної Ради Михайло Добкін заявив, що необхідно ввести воєнний стан і фізично розправитися з колишнім президентом України Петром Порошенком, екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим, і екс-головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і рештою командою екс-президента.

Про це Добкін заявив в прямому ефірі "ZIK".

"Необхідно на місяць-два, максимум три ввести в країні воєнний стан і, за законами військового часу, на центральній площі, там, де пролилася перша кров, повісити Порошенка, Турчинова, це чудо з керівництва "Свободи" - Тягнибока, а Парубія повісити догори ногами на будинку профспілок в Одесі", - сказав він.

Зазначимо, Михайло Добкін в грудні 2018 року потрапив під санкції Росії, після чого його не пустили на територію РФ, коли він спробував в'їхати на мотоциклі в Білгородську область.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Добкін був упевнений, що заведену на нього кримінальна справа не закривали з публічної обіцянки Луценка. Також Добкін розповів, що суд дозволив йому виїжджати за межі України.

У разі приходу до влади, Михайло Добкін збирався передати Польщі управління Олеським і Підгорецьким замками, розташованими у Львівській області

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