З наступного року морські порти знизять пропускні тарифи в п'ять разів

Адміністрація морських портів (АМПУ) має намір знизити тарифи на оформлення перепусток у морські порти в 2-5 разів з 1 січня 2020 року.

Про це сказано в повідомленні АМПУ, передають Українські Новини.

"З першого січня 2020 на морських портах України почнуть діяти нові, в кілька разів нижчі, граничні тарифи на оформлення перепусток для представників бізнесу та автотранспорту. Також із початку року морські агенти отримають можливість вибирати між двома варіантами договорів про взаємодію сторін при агентуванні суден", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, з 1 січня 2020 морські агенти отримають можливість вибирати між двома варіантами оформлення договорів з Адміністрацією морських портів України.

Перший - договір приєднання, який передбачає надання АМПУ повного комплексу послуг, включаючи адміністрування портових зборів і надання інших супутніх послуг.

Другий - двосторонній господарський договір, який передбачає взаємодію між АМПУ і агентами виключно з оплати портових зборів та спеціалізованої послуги.

Відповідні редакції договорів будуть оприлюднені найближчим часом на сайті АМПУ в розділі "Морські агенти".

Ще однією новиною для морського співтовариства стане зниження вартості пропусків на територію портів.

АМПУ з 1 січня 2020 впроваджує нову систему розрахунку цих вільних тарифів, яка включає в собівартість пропусків тільки витрати, пов'язані з процесом їх виготовлення, належним чином розподілені непрямі витрати і норматив рентабельності.

Це дасть змогу знизити вартість перепусток у порти в 2-5 разів.

Наприклад, отримання постійного пропуску для вантажного автомобіля на територію Одеського і Білгород-Дністровського портів стане дешевше в 3,5 разу, в Миколаївський - у 2 рази, у "Чорноморськ" - у 1,5 разу.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні розташовано 18 морпортів, найбільше - в Одеській області, в тому числі найбільші: Одеський морський порт і морпорт "Південний".

Раніше одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука.

Нагадаємо, 23 жовтня адміністрація морських портів (АМПУ) обмежила роботу 7 портів через туман.