Из-за тумана ограничили работу семи морских портов

Администрация морских портов (АМПУ) ограничила работу 7 портов из-за тумана.

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации, передают Українськi Новини.

Согласно ему, на лоцманскую подводку ограничены порты "Николаев", "Ольвия", "Скадовск" и "Пивденный".

Также в портах "Одесса", "Рени" и Херсон" ограничены грузовые операции с зерновыми. Движение судов по Бугско-Днепровско-Лиманскому и Херсонскому морским каналам закрыто.

Как сообщали Українськi Новини, международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского отменил 4 рейса и перенаправил в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) еще 6 рейсов 23 октября в связи с густым туманом.

Ранее в "Борисполе" прекратили обслуживание в терминалах аэропорта. Произошло высвобождение летучих вредных веществ и на его территории начали работать спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что на территории терминала 3, причала № 17 морского торгового порта Одесской области произошел взрыв, в котором пострадали люди.