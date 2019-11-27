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27 листопада 2019, середа, 21:35 4
Наука 2019-11-27T21:54:57+02:00
Українські Новини
Вченим вдалося виявити клітини мозку, що відповідають за відразу до нікотину

Вченим вдалося виявити клітини мозку, що відповідають за відразу до нікотину

Паління, нікотин, Цигарки
Сигарети. Фото: pixabay
Сигарети. Фото: pixabay

Канадським вченим з університету Торонто під час дослідження вдалося виявити клітини мозку, які відповідають за відразу до нікотину. Про це повідомляє EurekAlert.

Так, повідомляється, що для дослідження вченими були виведені спеціальні миші, що не мають нікотинових рецепторів. Такі гризуни ніяк не реагували на нікотин.

Відзначається, що згодом їм штучно вводили ці рецептори в різні групи нейронів і спостерігали за реакцією. Таким чином вчені виявили нейрони, які відповідають за негативні відчуття, викликані відсутністю нікотину в організмі залежної людини.

З цього відкриття вчені будуть створювати ефективний метод лікування для курців, які хочуть кинути палити.

Як повідомляли Українські Новини, пульмонолог з Німеччини розповів, як зменшити шкоду від куріння.

Також від пасивного куріння можна померти: Супрун розповіла про шкоду тютюнового диму.

Крім того, раніше вчені успішно випробували "вакцину" від куріння.

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