Кабмін зафіксував ціну на газ для населення протягом опалювального періоду

Кабінет Міністрів вніс зміни до положення про спеціальні зобов'язання (ПСО) для впровадження фіксованої страхової ціни на газ для побутових споживачів і виробників тепла, яка буде діяти з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Про це в ході брифінгу 27 листопада повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Перед зимою ми повинні були переконатися, що українці будуть захищені від коливань цін на газ, які теоретично могли б посприяти збільшенню тарифів. Цього не буде. Ми прийняли рішення про гарантованою ціною на газ", - сказав він.

Гончарук зазначив, що метою державного регулювання є забезпечення стабільності і доступності газу в період січня-квітня 2020 роки в умовах потенційного відсутності транспортування газу українською газотранспортною системою.

Згідно з повідомленням на сайті Кабміну, по даним рішенням страхова ціна на газ складе 6 960 гривень/тис. куб. м (з ПДВ, але без урахування транспортування).

Відзначається, що дана ціна буде на 7% нижче, ніж ціна на газ у 1-му кварталі 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, для побутових споживачів і виробників тепла, які відмовляться від страхової ціни, і в разі непідписання транзитного контракту з "Газпромом", їх витрати на закупівлю газу можуть збільшитися на 45%.

Раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення в 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м і що в разі укладення транзитного контракту з "Газпромом" ціна на газ в опалювальному сезоні 2019/20 буде історично низькою.

"Нафтогаз" підвищив на листопад ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м, до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

станом на 2 листопада запаси газу в ПСГ склали 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку стартував 5 квітня сезону закачування запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 рази, або на 13,040 млрд куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, запаси газу в підземних сховищах росли з-за імпорту.